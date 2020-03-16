اليسا: فيروس كورونا مش مزحة .. خليكم بالبيت

2020/03/16 | 09:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الفنانة اللبنانية إليسا من خطورة فيروس كورونا المستجد، ووجهت رسالة لجمهورها عبر تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.وكتبت إليسا قائلة: “كورونا مش مزحة، مع الإجراءات الجديدة خليكن ببيوتكن وخليكن بأمان من أجل اللي بتحبوهن ولأنو ما بتعرفوا المكان العام شو ممكن يكون فيه فيروس.هيدي مش مزحة”.وكان عدد الوفيات جراء وباء

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