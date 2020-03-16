2020/03/16 | 09:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، إطلاق منصة النظام الالكتروني الفوري للتقديم على سلف الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمتقاعدين من حاملي البطاقة الالكترونية الصادرة من مصرفنا.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقته “يس عراق”، انه تقرر إطلاق منصة النظام الالكتروني الفوري للتقديم على سلف الموظفين والمتقاعدين عن طريق الموبايل والأجهزة الالكترونية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يطلق منصة الكترونية للتقديم على سلف الموظفين والمتقاعدين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يطلق منصة الكترونية للتقديم على سلف الموظفين والمتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).