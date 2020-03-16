ديالى.. القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة والمتاجرة بها

2020/03/16 | 09:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاثنين، القاء القبض على اثنين بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمواد المخدرة في قضاء خانقين.وذكر بيان للقيادة تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “ضمن جهود قيادة شرطة ديالى للقضاء على ظاهرة المخدرات وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري ومن خلال الممارسات الامنية لمفارز قسم المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت […]

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