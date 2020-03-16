التعليم النيابية: لا عبور للعام الدراسي وستقام الامتحانات ولو في اب

2020/03/16 | 09:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت رئيس لجنة التعليم العالي النيابية النائب غيداء كمبش، الاثنين، بأنه لاعبور للطلبة للعام الدراسي الحالي، مبينة أن الامتحانات ستقام حتى لو في شهر اب المقبل.وقالت كمبش في تصريح لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى،ان” تداعيات فيروس كورونا دفعنا الى اتخاذ قرار ايقاف الدراسة في كل جامعات العراق دون استثناء حرصا منا على ارواح

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