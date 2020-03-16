عاجل … مصدر امني لـ “العهد نيوز”: استهداف منزل محافظ البصرة

2020/03/16 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز بغداد افاد مصدر امني، ان مجهولون استهدفوا منزل محافظ البصرة اسعد العيداني بصاروخ قاذفة”.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، ان “الحادث اسفر عن اصابة شرطي من الحماية بجروح”.يشار الى ان هذا الاستهداف لمنزل المحافظ هو الثاني.

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