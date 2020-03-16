2020/03/16 | 09:49 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، عدم الحاجة الى تصويت على قانون جديد لإخراج القوات الأميركية، مبينا ان القرار السابق يكفي لتحرك الحكومة دوليا ل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عراقي: قرار البرلمان يكفي للتحرك دوليا لإخراج القوات الأميركية
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عراقي: قرار البرلمان يكفي للتحرك دوليا لإخراج القوات الأميركية
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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