الأردن: ارتفاع الإصابات بكورونا الى 10 حالات

2020/03/16 | 09:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية في الأردن، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد إلى 10 حالات، بحسب تصريحات لوزير الصحة سعد جابر.وكانت الأردن قد أعلنت عن 7 إصابات حتى عصر امس الأحد)، في ارتفاع لأعداد المصابين، بعد الإعلان (الجمعة) عن شفاء أول إصابة لشاب أردني كان عائداً من إيطاليا.وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الأمن

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