2020/03/16 | 09:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةاصبح النجم في نادي باريس سان جرمان، نيمار دا سيلفا، قادرا على مغادرة الفريق الفرنسي هذا الصيف، مقابل رسوم تزيد قليلا عن نصف قيمته عندما انضم لملعب حديقة الأمراء معقل النادي الباريسي.وأعلن المدير الرياضي لباريس سان جرمان ليوناردو أروجو، أن نجمه نيمار دا سيلفا سيكون متاحا للراغبين في الشراء في فترة الانتقالات الصيفية، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.وبهذا الإعلان، أعطي النجم البرازيلي العالمي، الذي عانى من إصابة طويلة هذا الموسم، الضوء الأخضر للتحرك في هذه النافذة الصيفية، وفقا لتقرير نشرته وسائل إعلام أميركية، حيث يبدو أن ناديه السابق برشلونة هو الطرف الرئيسي المهتم بهذه المسألة.يشار إلى أن تقارير عديدة سابقة أشارت إلى أن برشلونة كان قاب قوسين أو أدنى من استعادة نيمار، غير أن مسؤولي الفريقين الإسباني والفرنسي لم يتوصلا إلى اتفاق.وبحسب تقرير شبكة "إي إس بي إن" الأميركية، فإن الجانب الفرنسي يبحث عن استعادة جزء من الثمن الذي دفعه مقابل أغلى لاعب في العالم في عام 2017، إذ يبدو أنه بات مستعدا لقبول حوالي 168 مليون دولار من أجل التخلي عن البرازيلي الدولي.الجدير بالذكر أن صفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان هي الأعلى في التاريخ، حيث اضطر النادي الفرنسي إلى دفع قيمة الشرط الجزائي لكي يتمكن من فسخ تعاقد نيمار مع برشلونة الإسباني، الذي بلغ 263 مليون دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سان جرمان يفتح الباب لرحيل نجمه نيمار) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سان جرمان يفتح الباب لرحيل نجمه نيمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).