2020/03/16 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

أفاد الموقع الإعلامي لمجلس خبراء القيادة في إيران بأن ممثل أهالي طهران في المجلس آية الله هاشم بطح...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وفاة نائب في مجلس خبراء القيادة الايراني جراء فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفاة نائب في مجلس خبراء القيادة الايراني جراء فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).