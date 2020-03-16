بالصور.. رسائل تضامن مع الأطباء وكوادر المستشفيات في بغداد بمواجهة كورونا عن طريق الأطعمة

2020/03/16 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

نظمت مطاعم في بغداد حملةً تضامنيةً مع الكوادر الطبية في مختلف المستشفيات، لدعمها في مواجهة فايروس كورونا.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عدد كبير من اصحاب المطاعم بإرسال وجبات طعام إلى الكوادر الصحية المرابطة في المستشفيات، والتي تعمل على مواجهة خطر فايروس كورونا والحد منه.

وأرسل أصحاب المطاعم مع الوجبات الغذائية رسائل تضامنية منها أن "الكوادر الطبية فخرنا، ونحن داعمون لقراراتكم في الوقاية من فيروس كورونا".

واعتبروا هذه المبادرة رداً على الجهود المبذولة في المستشفيات والمراكز الصحية.

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