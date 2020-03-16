2020/03/16 | 09:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم الاثنين، بأن ستة جرحى سقطوا كحصيلة أولية لتفجير دراجة نارية في قضاء طوزخورماتو.وقال المصدر لـ”الإخبارية”، إن “مجرمين وضعوا دراجة نارية ملغمة انفجرت صباح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ستة جرحى كحصيلة أولية لتفجير دراجة نارية في طوزخورماتو) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ستة جرحى كحصيلة أولية لتفجير دراجة نارية في طوزخورماتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).