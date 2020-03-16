2020/03/16 | 09:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد عثرت قوات الشرطة الاتحادية على مخبأ للعبوات الناسفة والصواريخ في منطقة الرشاد بكركوك.وقال بيان لقيادة الشرطة الاتحادية ” ان قوات الفرقة الخامسة في الشرطة نفذت واجب بحث وتفتيش في قرية المحمودية ضمن قاطع الرشاد في كركوك وتم العثور على وكر للعصابات الإرهابية يحتوي على 9 صواريخ قاذفة، ومواد متفجرة ، وعتاد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مخبأ للعبوات والصواريخ في بكركوك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مخبأ للعبوات والصواريخ في بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).