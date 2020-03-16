أبل تتخذ خطوة غير مسبوقة لمواجهة كورونا

2020/03/16 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تيم كوك المدير التنفيذي لـ”أبل”، أن شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة قررت إغلاق جميع متاجرها خارج الصين بشكل مؤقت، وذلك كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.وكتب كوك عبر حسابه الرسمي على موقع “توتير”، السبت: “في أماكن عملنا ومجتمعاتنا، يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع انتشار (كوفيد 19)”.وأضاف: “ستغلق أبل مؤقتا […]

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