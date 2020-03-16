حدث 2020.. كابوس “كورونا” يتسبب بشلل شبه كامل في العالم

2020/03/16 | 09:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يدخل العالم سريعاً في حالة من الشلل شبه الكامل، بفعل تفاقم وباء “كورونا” خارج الصين ليُثير شبح التوقف الاقتصادي المفاجئ.وانتشر الفيروس الصيني في حوالي ثلاثة أرباع دول العالم مع إصابة عشرات الآلاف، وسط محاولات مستميتة من البنوك المركزية الكبرى وحكومات الدول للسيطرة على أثاره على الاقتصاد والشركات.ورغم محدودية المساحة المتاحة، […]

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