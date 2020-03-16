وزيرة التربية: الدخول الشامل للامتحانات خيار مطروح ولا إلغاء او عبور للعام الدراسي

2020/03/16 | 09:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة التربية سها خليل العلي بك عن جملة الحلول والمعالجات التي وضعتها الوزارة لإكمال العام الدراسي منها اكماله بالعطلة الصيفية كخيار بديل، واستبعدت بشكل قاطع اعتبار هذا العام سنة عبور.واوضحت العلي بك في لقاء متلفز ان “اكمال العام الدراسي الحالي خلال العطة الصيفية هي احد الحلول المطروحة لدى وزارة التربية بسبب التعطيل الاضطراري

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