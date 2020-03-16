باريس سان جرمان “يفتح الباب” لرحيل نجمه نيمار

2020/03/16 | 09:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح النجم البرازيلي في نادي باريس سان جرمان، نيمار دا سيلفا، قادرا على مغادرة الفريق الفرنسي هذا الصيف، مقابل رسوم تزيد قليلا عن نصف قيمته عندما انضم لملعب حديقة الأمراء معقل النادي الباريسي.وأعلن المدير الرياضي لباريس سان جرمان ليوناردو أروجو، أن نجمه نيمار دا سيلفا سيكون متاحا للراغبين في الشراء في فترة الانتقالات الصيفية،

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