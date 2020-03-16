«كورونا» يُقطع أوصال العراق

2020/03/16 | 10:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميأغلقت 8 محافظات حدودها مع بقية المحافظات وقيدت حركة المدنيين فيها منعاً لانتشار فيروس كورونا، فيما جرت مخاطبات بين الرئاسات الثلاث لإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر.وقال محافظ ذي قار اباذر العمر، إنه «تقرر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر للتجوال لمدة 3 أيام، بعد تسجيل ثاني إصابة بالمحافظة».وأعلن محافظ بابل حسن منديل السرياوي، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه أنه «تقرر إيقاف الدخول إلى محافظة بابل والخروج منها، اعتبارًا من الأحد وإلى إشعار آخر».وقال محافظ مسيان علي دواي، إن «خلية الأزمة في المحافظة قررت إيقاف دخول وخروج المواطنين من المحافظة اعتبارًا من الأحد ولغاية 22 من الشهر الجاري».وأعلن محافظ النجف لؤي الياسري، في مؤتمر صحفي، إغلاق منافذ المحافظة، وغلق مطار النجف الدولي، ودعا المواطنين إلى «منع مجالس العزاء والأفراح».كما أعلنت محافظة البصرة إغلاق منافذها، ومنع دخول المواطنين من باقي المحافظات، إضافة إلى إغلاق قاعات الأعراس والتجمعات، وفق المحافظ أسعد العيداني، خلال مؤتمر صحفي.وشدد العيداني على أن «المحافظة ملتزمة بغلق الحدود مع إيران والكويت بشكل كامل، سواء المسافرين أو البضائع».كما أعلنت محافظات الديوانية وواسط وكركوك غلق حدودها مع بقية المحافظات، فيما قررت نينوى حظر التجوال لمدة يومين.وكانت محافظة كربلاء قررت، الأسبوع الماضي، إغلاق حدودها مع باقي المحافظات.وقررت السلطات المحلية في إقليم كردستان شمالي العراق فرض حظر للتجوال في محافظتي أربيل والسليمانية يومي السبت والأحد، لمنع انتشار الفيروس.إلى ذلك، اعلن مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح ان الاخير ورئيس الوزراء وجها رسالة الى رئيس البرلمان لاعلان حالة الطواريء ثلاثين يوماً. وقال المكتب في بيان تلقىت «المستقبل العراقي» نسخة منه ان «رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وجها رسالة لرئيس مجلس النواب لطلب اعلان حالة الطوارئ الصحية لثلاثين يوماً قابلة للتمديد». واضاف ان «ذلك جاء استناداً للمادة ٦١ من الدستور».وسرعان ما رد مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالقول أن أن الأخير لم يرده اي طلب مشترك من رئيسي الجمهورية والوزراء لاعلان حالة الطوارئ في البلاد. وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة ننوه إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يرده حتى الآن طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للموافقة على إعلان حالة الطوارئ الصحية، استنادا إلى أحكام المادة 61 من الدستور».وسجل العراق، السبت الماضي، حالة وفاة جديدة، ما رفع حالات الوفاة إلى 10 من أصل 110 إصابات، تماثل 24 منها للشفاء.واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء الفيروس، منها تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات حتى 21 آذار الجاري، وحظر التنقل بين المحافظات، وإغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، وحظر دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنع العراقيين من السفر إليها.وصنفت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، «كورونا» على أنه «جائحة»، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعًا من «الوباء العالمي»، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.وأصاب الفيروس ما يزيد عن 156 ألف شخص في 149 دولة وإقليما، توفى منهم أكثر من 5 آلاف و800، أغلبهم في الصين، كوريا الجنوبية، إيطاليا وإيران.

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