محافظ البصرة يطلع على آخر مراحل انجاز الفتحة الملاحية لجسر الشهيد كنعان

2020/03/16 | 10:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / رائد محمد تفقد محافظ البصرة المهندس أسعد عبدالامير العيداني، صباح اليوم الأحد، سير الأعمال الجارية لإنجاز الفتحةالملاحية لجسر الشهيد كنعان ( التنومة ).واستمع العيداني لدى وصوله موقع المشروع، الى شرح مفصل من مدير عام الشركةالمنفذة للمشروع المهندس «حيدر طاهر جاسم»، عن آخرمراحل الانجاز والمعوقات التي واجهت العمل.من جانبه أشاد محافظ البصرة، بجهود العاملين في الشركة المنفذة لمشروع الفتحة الملاحيةلجسر التنومة، وتجاوزهم للكثير من المشاكل التي اعترضت سير التنفيذ، حتى وصل المشروع إلى مراحله النهائية، مشدداً في ذات الوقت على إنجازه في القريب العاجل، كون المعبر يشكل أهمية قصوى للمواطنين من أهالي قضاء شط العرب والمناطق المحاذية على حدٍ سواء.يذكر إن مشروع الفتحة الملاحية لجسر الشهيد» كنعان» والذي تنفذه شركة إبن ماجد، إحدى تشكيلات وزارة الصناعةوالمعادن، وصل إلى مراحل إنجاز قياسية بلغت٩٠٪، ومن المؤمل إنجازه، في شهر نيسان من العام الجاري.

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