مرجع ديني يرفض توجيه الناس بعدم احياء مناسبة دينية مليونية في بغداد

2020/03/16 | 10:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رفض المرجع الديني قاسم الطائي يوم الاثنين دعوت الغاء مناسبة ذكرى وفاة الامام موسى بن جعفر الكاظم الامام السابع لدى الشيعة الاثني عشرية في مدينة الكاظمية ببغداد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الطائي في بيان اليوم "اين اهل الدين والمدافعين عن حرمه وهم يوجهون الناس لترك زيارة امامنا الكاظم عليه السلام ويوقفون الجمعة والجماعة وترامب بكل مظالمه واستهتاره بارواح العراقيين يدعو لاقامة الصلوات في الكنائس؟"، حسب زعمه.

يشار الى ان الملايين من الشيعة من داخل العراق وخارجه يقصدون الكاظمية في الخامس والعشرين من شهر رجب في كل عام لاداء مراسم زيارة ذكى وفاة الامام الكاظم.

وكانت الحكومة العراقية، قد اعلنت امس الاحد عن حظر للتجوال يبدأ من مساء الثلاثاء، وينتهي يوم الاثنين من الاسبوع المقبل وذلك ضمن التدابير الوقائية لاحتواء فيروس كورونا.

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