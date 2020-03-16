التعليم النيابية: لاوجود نية باعتبار العام الدراسي سنة عبور شاملة للطلبة

2020/03/16 | 10:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكدت رئيس لجنة التعليم العالي النيابية النائب غيداء كمبش، اليوم الاثنين، بأنه لاعبور للطلبة للعام الدراسي الحالي، مبينة أن الامتحانات ستقام حتى لو في شهر اب المقبل.وقالت كمبش، ان” تداعيات فيروس كورونا دفعنا الى اتخاذ قرار ايقاف الدراسة في كل جامعات العراق دون استثناء حرصا منا على ارواح الطلبة”، مبينة أن […]

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