محلل السياسي: العراق سيضطر الى مواجهة اميركا عسكريا اذا أدخلت قوات إضافية

2020/03/16 | 10:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، الاثنين، ان العراق قد يضطر لمواجهة اميركا عسكريا في حال عملت على ادخال قوات خاصة لاستهداف الحشد الشعبي، لافتا الى ان البيانات الأمنية الأخيرة تجردت […]

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