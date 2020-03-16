“أزمة” في التوافق على مرشح رئاسة الوزراء

2020/03/16 | 10:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب المستقل عن تحالف البناء عباس يابر، الاثنين، وجود “ازمة” في التوافق على دعم مرشح لرئاسة الوزراء من الأسماء المتداولة حاليا.وقال يابر في تصريح لـه، إن “هناك معايير […]

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