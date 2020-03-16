مصدر أمني يكشف لـ”العهد نيوز” تفاصيل تفجير دراجة نارية بطوزخورماتو

2020/03/16 | 10:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم الاثنين، بأن ستة جرحى سقطوا كحصيلة أولية لتفجير دراجة نارية في قضاء طوزخورماتو.وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، إن “مجرمين وضعوا دراجة نارية ملغمة انفجرت صباح اليوم، على محلات بيع الخضار في راس السوق الكبير بقضاء طوزخورماتو”.وأضاف أن “حصيلة التفجير الاولية كانت ست اصابات” .

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