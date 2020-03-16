الرافدين يطلق منصة الكترونية للتقديم على سلف الموظفين والمتقاعدين

2020/03/16 | 10:07 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أعلن مصرف الرافدين، الإثنين، إطلاق منصة النظام الالكتروني الفوري للتقديم على سلف الموظفين الموطنة ر...

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