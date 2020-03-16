التعليم النيابية: لا عبور للعام الدراسي وستقام الامتحانات ولو في اب

2020/03/16 | 10:07 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكدت رئيس لجنة التعليم العالي النيابية النائب غيداء كمبش، الاثنين، بأنه لاعبور للطلبة للعام الدراسي ا...

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