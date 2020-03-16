2020/03/16 | 10:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

طالبت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، الحكومة باعادة هيكلة قطاعات الدولة وتـنـظـيـمـهـا بـالـشـكـل الامــثــل وتـأجـيـل تـسـديـد الديون الخارجية.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، ان "الحكومة مطالبة بـاعـادة هيكلة قـطـاعـاتـهـا كــافــة وتـنـظـيـمـهـا لـلـسـيـطـرة عـلـى صرفياتها خاصة مع الانخفاض الحاد لاسعار الـنـفـط".

ودعا كوجر، الــى "ضــرورة تقدير سعر النفط بموازنة 2020 وفقا للاسعار الحالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تطالب بإعادة هيكلة قطاعات الدولة وتأجـيل تسديد الديون الخارجية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تطالب بإعادة هيكلة قطاعات الدولة وتأجـيل تسديد الديون الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).