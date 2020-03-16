معبر القائم .. مدخل إيران إلى المنطقة

2020/03/16 | 10:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر القائم من إيران والعراق إلى سوريا ولبنان..تغلغل إيراني متزايد

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