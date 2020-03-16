اكتشاف كوكب غريب تمطر سماؤه حديدا سائلا !!

2020/03/16 | 10:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء الفلك مؤخرا كوكب خارجي قاس حيث يتمتع غلافه الجوي بنسبة عالية من الحديد لدرجة أن السماء تمطر حديدا سائلا.استخدم علماء الفلك المرصد الأوروبي الجنوبي ESO للعثور على الكوكب الغريب الذي أُطلق عليه اسم WASP-76b الواقع على بعد حوالي 640 سنة ضوئية عن كوكب الأرض في كوكبة الحوت Pisces، ووفقاً للبيان الصحفي الصادر […]

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