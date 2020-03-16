ضمن حملة “وعي”.. تعفير وتطهير منطقتي نمرود وحاوي في الموصل للوقاية من كورونا

2020/03/16 | 10:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء الثلاثون في الحشد الشعبي، الاثنين، حملة تعفير وتطهير لمنطقتي نمرود وحاوي في في الموصل للوقاية من تفشي فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , انه ” ضمن حملة وعي التي اطلقتها هيئة الحشد الشعبي نفذت كوادر الفوج الأول للواء 30 حملة تعفير وتعقيم المدارس والدوائر الرسمية ونقاط التفتيش والاسواق

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