متنبئ جوي يحذر من فيضانات ورياح سطحية تجتاح البلاد

2020/03/16 | 10:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين، ان يتعرض العراق الى منخفض جوي جديد، محذرا في الوقت ذاته من سيول وفيضانات ورياح سطحية تجتاح اغلب محافظات البلاد.

وقال عطية في منشور له على "فيسبوك"، انه "اعتبارا من اليوم، يبدأ تاثير منخفض جوي جديد فعاليته وتأثيره على العراق افضل من المنخفض الذي اثر اليومين الماضيين، من ناحية الامطار وشمولية التأثير الذي سيشمل كافة المدن تباعا".

واضاف انه "بداية المنخفض ستكون اليوم الاثنين، وشدته الاربعاء وينتهي الخميس في وسط البلاد وغربها والجنوب وتستمر تأثيرات امتداده في بعض مدن الشمال".

وتابع عطية "نود التحذير والتنبيه من الغزارة والتحذيرات الاولية من سيول وفيضانات تشمل نينوى ودهوك واربيل وكركوك والسليمانية ثم ديالى وواسط".

وأردف بالقول "كذلك الحذر من نشاط بالرياح السطحية الجنوبية الشرقية مساء الثلاثاء ونهار الاربعاء بداية من صلاح الدين نزولا نحو مدن الجنوب ومتوقع ان تصل هباتها الى 80 كم بالساعة مثيرة للغبار وربما تشمل اجزاء من نينوى".

واشار الى ان "الرياح ستنشط مساء الاربعاء"، داعيا الى "تجنب السفر برا وبحرا مساء الثلاثاء ونهار الاربعاء".

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