كوريا الجنوبية ترحل ارهابيا إلى روسيا

2020/03/16 | 10:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

رحلت سيئول، اليوم الاثنين، رجل روسي يعتبر من قادة تنظيم القاعدة إلى وطنه، بعد إلقاء القبض عليه في البلاد عقب تقديمه طلب لجوء إليها.

وصرحت وكالة الشرطة في كوريا الجنوبية، بأنها ألقت القبض على الرجل الذي كان يدرب مسلحين في جماعة "جبهة النصرة"، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، في شهر كانون الأول من العام الماضي ورحلته إلى روسيا.

وكانت الشرطة الدولية "الإنتربول" قد أصدرت إشعارا أحمر بحقه، أي ضرورة القبض عليه أينما يتم العثور عليه.

كما أصدرت محكمة روسية مذكرة توقيف دولية بحقه بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وفي أواخر العام الماضي، حصلت الشرطة الكورية الجنوبية على معلومات استخبارية عن تقديمه طلبا للجوء في البلاد، وألقت القبض عليه، وكان يقيم بصورة غير شرعية.

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