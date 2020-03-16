2020/03/16 | 10:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الامني يؤكد اصابة سبعة اشخاص بانفجار دراجة نارية مفخخة في طوز خرماتو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/16 | 10:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني يؤكد اصابة سبعة اشخاص بانفجار دراجة نارية مفخخة في طوز خرماتو) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني يؤكد اصابة سبعة اشخاص بانفجار دراجة نارية مفخخة في طوز خرماتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).