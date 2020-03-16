سائرون: لايمكن انتاج حكومة بمقاسات إيجابية من جميع النواحي

2020/03/16 | 10:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الاثنين، ان الوضع الراهن لايمكن من خلاله انتاج حكومة بمقاسات إيجابية من جميع النواحي، لافتا الى ان هناك تحد...

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