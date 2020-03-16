انفجار في سوق شعبي شمال العراق يخلف عدة اصابات

2020/03/16 | 10:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، اليوم الاثنين، بأن ستة اشخاص اصيبوا بانفجار دراجة في سوق شعبي بقضاء طوزخرماتو شمال شرق العراق....

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