الاردن تسجل 3 اصابات جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة الى 15

2020/03/16 | 10:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت الاردن، اليوم الاثنين، ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 15 إصابة.

وكشف مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبدالرزاق الخشمان عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا اثنتين منها في محافظة إربد.

وقال الخشمان إن المستشفى ينتظر نتائج 60 عينة لأشخاص خالطوا المصابين بالفيروس.

وأوضح، أن وضع الحالات من جيدة إلى متوسطة.

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