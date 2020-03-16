2020/03/16 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

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هزة أرضية تضرب أربيل وعدد من الأقضية والنواحي التابعة لها

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

دعت وزارة الزراعة، الإثنين (16 آذار 2020)، إلى تشديد الإجراءات على من يرفعون أسعار بيع الخضروات في البلاد، نافية وجود شحة في توفر الخضروات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) "نجدد دعوتنا للأجهزة الأمنية باستثناء

بغداد اليوم- متابعة

نظمت مطاعم في بغداد حملةً تضامنيةً مع الكوادر الطبية في مختلف المستشفيات، لدعمها في مواجهة فايروس كورونا.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عدد كبير من اصحاب المطاعم بإرسال وجبات طعام إلى الكوادر

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الإثنين (16 آذار 2020)، إطلاق منصة النظام الالكتروني الفوري للتقديم على سلف الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمتقاعدين من حاملي البطاقة الالكترونية الصادرة من مصرفنا.

وقال المكتب الإعلامي

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