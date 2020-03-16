الإعلام الأمني تؤكد وقوع 7 مصابين بينهم طفل بانفجار طوزخورماتو

2020/03/16 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكدت خلية الاعلام الأمني، الإثنين، وقوع 7 مصابين بينهم طفل بانفجار طوزخورماتو، شرقي محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "اعتداءً إرهابيا بواسطة دراجة نارية مفخخة، انفجرت في قضاء طوز خرماتو، شرقي محافظة صلاح الدين، مما أدى الى إصابة سبعة مواطنين بينهم طفل"، مشيرا الى أنه "تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج".

قبل ذلك، أفاد مصدر أمني من محافظة صلاح الدين، الإثنين (16 آذار 2020)، بانفجار "دراجة مفخخة" على سوق شعبية في طوزخورماتو.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "دراجة نارية مفخخة، انفجرت في راس السوق الكبير في طوزخورماتو، استهدفت بائعي الخضار".

واضاف أن "الانفجار خلف 6 جرحى كحصيلة أولية".

بغداد اليوم- كركوك

افاد مصدر أمني من محافظة صلاح الدين، الاثنين (16 آذار 2020)، بانفجار ’’دراجة مفخخة’’ على سوق شعبية في طوزخورماتو.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "دراجة نارية مفخخة، انفجرت في راس السوق الكبير في

بغداد اليوم- بغداد

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، الاحد 15 اذار 2020، حقيقة المعلومات عن صدور اوامر بمنع التجمعات في العاصمة بغداد اعتباراً من يوم غد.

وقال المحنا لـ(بغداد اليوم)، إن "كل الاوامر التي تصدر

بغداد اليوم- بغداد

اصدر وزير الداخلية، ياسين الياسري، الاحد، توجيهاً بشأن معاملات نقل ذوي الشهداء داخل وخارج الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الياسري وجه اليوم الاحد بالإسراع في إنجاز معاملات نقل ذوي الشهد

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