جرحى بانفجار ’’دراجة مفخخة’’ على سوق شعبية في طوزخورماتو

2020/03/16 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

افاد مصدر أمني من محافظة صلاح الدين، الاثنين (16 آذار 2020)، بانفجار ’’دراجة مفخخة&rsq...





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