امانة بغداد تعلن استثناءها من حظر التجوال

2020/03/16 | 10:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت امانة بغداد، استثنائها من حظر التجوال المقرر ان يبدأ يوم غد الثلاثاء.وقال بيان للامانة، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاثنين، انه “حسب قرارات اجتماع خلية الأزمة المنعقد يوم الأحد الذي استثنى الأجهزة الخدمية من قرار حظر التجوال، ستستمر الامانة في اداء واجباتها من رفع للنفايات ومواكبة الأمطار واستقبال الشكاوى التي تخص […]

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