2020/03/16 | 10:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن مسؤول أمريكي، أن اليوم الإثنين سيشهد تجربة أول لقاح ضد فيروس “كورونا” المستجد، الذي حصد أرواح آلاف الأشخاص منذ انتشاره في مدينة ووهان الصينية نهاية العام الماضي.ونقلت وكالتي أسوشييتد برس، وفرانس برس، عن مسؤول لم تسمه، قوله، إن المشارك الأول في التجربة السريرية سيتلقى اللقاح التجريبي الاثنين؛ لأن التجربة لم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجريب أول لقاح في العالم ضد فيروس “كورونا”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجريب أول لقاح في العالم ضد فيروس “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).