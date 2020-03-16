مصدر أمني لـ”العهد نيوز” : اعتقال تاجرين في بابل تلاعبا بالاسعار

2020/03/16 | 10:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في الامن الوطني بمحافظة بابل، اليوم الاثنين، باعتقال تاجرين في بابل تلاعبا بالأسعار.وقال المصدر في حديث لـ “العهد نيوز” بأن “القوات الامنية ألقت القبض على تاجرين قاما برفع أسعار السلع والمواد الغذائية في محافظة بابل تزامنا مع فرض حظر التجوال.يشار إلى أن اغلب محافظات العراق تشهد حظرا للتجوال تزامنا مع انتشار […]

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