السودان تسمح لأول مرة بتحليق طائرات متجهة إلى “الكيان الصهيوني” عبر أجوائه

2020/03/16 | 10:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، بأن السودان سمح ولأول مرة بتنفيذ رحلات تجارية عبر مجاله الجوي إلى إسرائيل.وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن الحكومة السودانية سمحت لشركة “لاتام” الأمريكية الجنوبية، بعبور المجال الجوي للبلاد خلال تنفيذ رحلات إلى ومن إسرائيل في تطور يأتي بعد اللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة […]

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