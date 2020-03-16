2020/03/16 | 10:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي فالنسيا يعلن في بيان تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس “كورونا” بين الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول.أكّد نادي فالنسيا الإسباني في بيان تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس “كورونا” بين الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول، دون أن يكشف عن هوية أي منهم، علماً أن لاعب الفريق الأرجنتيني إيزيكييل غاراي كان قد أعلن إصابته في وقت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 مصابين في نادي فالنسيا بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 مصابين في نادي فالنسيا بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).