فلاح أمين الرهيمي - العراق وفايروس كورونا

2020/03/16 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي بلغ عدد ضحايا فايروس كورونا في العراق ثمانية مواطنين وكانت النسبة كبيرة جداً بالمقارنة مع عدد المصابين في العراق والذي بلغ عددهم ثمانية وستون مصاب واعتبرت نسبة الأموات هي الأعلى في العالم قياساً مع عدد المصابين.ماذا تعني هذه النسبة الكبيرة بين عدد المصابين وعدد الأموات بسبب هذا الفايروس ؟ نستنتج هذا التفاوت الكبيرة بين الأموات والمصابين من تصريح السيد وزير الصحة الذي قال فيه : (إن امكانيا......

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