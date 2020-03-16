الداخلية الأردنية : اجراءات احترازية في مخيمات اللاجئين السوريين بسبب فيروس كورونا

2020/03/16 | 10:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- وجهت وزارة الداخلية الأردنية، بعزل مخيمات اللاجئين السوريين في إطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية، عن مصدر في وزارة الداخلية، أن “السلطات “اتخذت منذ فترة بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للاجئين السوريين داخل المخيمات”.وأضاف المصدر أن الوزارة […]

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