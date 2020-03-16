وزارة الزراعة: لا توجد أي شحة في المحاصيل الزراعية

2020/03/16 | 10:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، انه لا توجد أي شحة في المحاصيل الزراعية، فيما دعت الجهات ذات العلاقة إلى تشديد الإجراءات لمنع استغلال الظروف الحالية.ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الوزارة وتلقته وكالة صدى , انه “لا قلق من الأزمة الحالية في ظل وجود الاكتفاء الذاتي للمحاصيل”، مشيرة الى انه ” لا توجد أي شحة في

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