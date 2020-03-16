ترمب يخاطب الشعب الأميركي بشأن كورونا: لا داعي للهلع لا تخزنوا الطعام

2020/03/16 | 10:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا لا سيما في ولاية كاليفورنيا، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأميركيين للتوقف عن تخزين المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات.وفي مؤتمر صحفي دعا ترمب المواطنين إلى عدم الهلع قائلاً: “لا يجب أن تشتروا الكثير من الإمدادات.خذوا الأمور ببساطة.تحلوا بالهدوء”.كما أكد، بعد التحدث مع […]

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