امانة بغداد تؤكد استمرار عمل مؤسساتها واستثناءها من حظر التجوال

2020/03/16 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … قالت امانة بغداد، انها مستمرة في عمل مؤسساتها واستثناءها من حظر التجوال ، مؤكدة انها ستواصل اداء واجباتها من رفع للنفايات ومواكبة الأمطار واستقبال الشكاوى التي تخص العمل البلدي خلال فترة الحظر .وذكرت الأمانة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاثنين ، أن “الامانة بينت وحسب قرارات اجتماع خلية الأزمة المنعقد […]

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