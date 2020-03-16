اصابة عدد من الاشخاص بانفجار دراجة مفخخة بالسوق الكبير في طوزخورماتو

2020/03/16 | 10:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، الاثنين، بأن عددا من المدنيين أصيبوا بانفجار دراجة مفخخة في قضاء طوزخورماتو.وقال المصدر لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “دراجة مفخخة انفجرت، صباح اليوم، في السوق الكبير بقضاء طوزخورماتو، ما اسفر عن إصابة عدد من المدنيين”.وأضاف المصدر، أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما قامت سيارات

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