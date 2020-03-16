وفاة عضو مصلحة النظام في ايران بسبب فايروس كورونا

2020/03/16 | 10:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … توفي عضو مجلس خبراء مصلحة النظام في إيران هاشم بطحائي بعد إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أفادت عدة وسائل اعلام إيرانية الإثنين.وذكرت وكالة أنباء نادي الصحفيين (باشكاه خبرنكاران) أن “بطحائي توفي فجراً في مستشفى بهشتي في مدينة قم”.وكانت وكالة إيسنا شبه الرسمية أعلنت الأحد إصابته بكورونا، وسط ارتفاع عدد الإصابات والوفيات […]

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